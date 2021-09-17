Эксперт объяснила, какие прививки необходимы взрослым

Это только кажется, что это редкие болезни, но риск заболеть существует. Это может привести к инфицированию и возникновению заболевания, а в дальнейшем и к смертельному исходу, утверждает Лидия Сопрун.

Прививки от дифтерии, столбняка, гриппа, менингококковой инфекции, гепатита B и некоторые другие необходимо повторять во взрослом возрасте, сообщает zakon.kz.

Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказала врач-эпидемиолог, ассистент кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Лидия Сопрун.

Это только кажется, что это редкие болезни, но риск заболеть существует. Это может привести к инфицированию и возникновению заболевания, а в дальнейшем и к смертельному исходу. Лидия Сопрун

От гепатита В следует прививаться всем людям в возрасте до 55 лет один раз в 10 лет, но до момента прививки стоит сдать анализ на титр антител для выявления наличия иммунитета к вирусу. Многим необходима ревакцинация от кори и пневмококковой инфекции.

Эпидемиолог добавила, что предстоящему эпидемическому сезону гриппа свойственна экспансия новых штаммов вируса гриппа, против которых у россиян отсутствует иммунитет.

В связи с этим единственным эпидемически успешным вариантом профилактики является вакцинация от гриппа. Лидия Сопрун

Перед путешествием за рубеж она посоветовала проверить, какие болезни там распространены, чтобы сделать дополнительные прививки.

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