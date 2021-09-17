В Нур-Султане созданы резервы угля к отопительному сезону

Акимат рекомендует горожанам заранее закупиться углем до наступления отопительного сезона, чтобы избежать возникновения очередей в точках продаж и ажиотажа.

В столице на 12 тупиках производится реализация угля для жителей города, сообщает zakon.kz.

Акимат рекомендует горожанам заранее закупиться углем до наступления отопительного сезона, чтобы избежать возникновения очередей в точках продаж и ажиотажа.

Стоит отметить, что столичный акимат заключил меморандумы с компаниями, которые занимаются реализацией угля в Нур-Султане, в том числе и о недопущении роста цен на черное топливо.

В городе имеются семь компаний, которые обеспечивают реализацию угля на 12 тупиках. На данные тупики у нас поставляется основная масса угля, которая завозится в город, и уже отсюда осуществляется торговля углем. Акимат города Нур-Султан призывает всех жителей заблаговременно обеспечить закуп угля. Поскольку с наступлением периода холодов идет массовый закуп угля, могут возникнуть очереди. Чтобы такого не было, мы начинаем с сентября призывать население закупаться. руководитель отдела топливно-энергетических ресурсов акимата города Нур-Султан Максат Есмагулов

Согласно установленным расценкам, средняя стоимость угля в столице составляет:

Шубарколь – 13 200 тг за тонну;

Каражыра – 13 500 тг за тонну;

Майкуба – 12 000 тг за тонну;

Богатырь комир – 9 500 тг за тонну.

На данный момент у нас на складе находится порядка 800 тонн Шубаркульского угля и около двух тысяч тонн Майкубинского. Никакого ажиотажа нет, люди в основном у нас закупаются с жилых массивов Коктал-1, Коктал-2 Агрогородок, но они в этом году уже все подключаются к газу. Уголь будет поставляться всю зиму. заведующий складом ИП "Бек-Айда" Дулат Кусаинов

Создана "горячая линия" по номеру 109, через которую горожане могут узнать о стоимости и запасах угля в разрезе тупиков. Данная информация обновляется на ежедневной основе. официальный сайт акимата Нур-Султана

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