Итальянские фанаты устроили драку с английской полицией на матче ЛЕ

Итальянские болельщики ввязались в побоище с английскими полицейскими, когда те встали стеной между фанатами клубов.

Стартовал групповой раунд Лиги Европы. В группе C Наполи на выезде встречался с Лестером. Игра запомнилась не столько боевой ничьей, сколько дракой фанатов "Наполи" с местной полицией, сообщает zakon.kz.

Причиной конфликта стало то, что болельщики обоих команд запускали ракеты. Итальянские болельщики ввязались в побоище с английскими полицейскими, когда те встали стеной между фанатами клубов.

В составе "Лестера" забитыми мячами отметились Айосе Перес и Харви Барнс. У "Наполи" дубль на счету Виктора Осимхена. Команды набрали по одному очку и расположились на втором и третьем местах в турнирной таблице группы C.

Первую строчку с тремя очками занимает варшавская "Легия". На последнем месте с нулем очков - московский "Спартак".

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