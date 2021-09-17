Незначительный спад по заражению COVID-19 зафиксирован в РК

Всего в стране подтверждено 854 742 случая.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане за 12 сентября 2021 года. Число заболевших за 16 сентября уменьшилось по сравнению с прошлым днем на 262 человека. В Алматы заразившихся меньше на 53 человека, в Шымкенте и Актюбинской области - на 20 человек. Общее уменьшение зафиксировано по всей стране, кроме, к сожалению, столицы, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 3081 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султан - 338,

в городе Алматы - 651,

в городе Шымкент - 102,

в Акмолинской области - 170,

в Актюбинской области - 224,

в Алматинской области - 252,

в Атырауской области - 98,

в ВКО - 114,

в Жамбылской области - 71,

в ЗКО - 103,

в Карагандинской области - 392,

в Костанайской области - 140,

в Кызылординской области - 64,

в Мангистауской области - 40,

в Павлодарской области - 198,

в СКО - 72,

в Туркестанской области - 52.

Всего в стране подтверждено 854 742 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 4763 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 514,

в городе Алматы - 1053,

в городе Шымкент - 64,

в Акмолинской области - 248,

в Актюбинской области - 582,

в Алматинской области - 509,

в Атырауской области - 458,

в ВКО - 123,

в Жамбылской области - 37,

в ЗКО - 20,

в Карагандинской области - 319,

в Костанайской области - 117,

в Кызылординской области - 63,

в Мангистауской области - 183,

в Павлодарской области - 411,

в СКО - 33,

в Туркестанской области - 29.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 779 869 человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!