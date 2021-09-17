Мужчина пытался спрыгнуть с крыши в Алматы

Покончить жизнь самоубийством пытался уроженец Восточно-Казахстанской.

Полицейские Алматы спасли мужчину, пытавшегося покончить жизнь самоубийством - он сидел на краю крыши одного из домов в микрорайоне "Кокмайса", сообщает zakon.kz.

Об этом полицейским сообщили местные жители.

Я находился на своем административном участке на базе стационарного поста полиции, когда ко мне обратились граждане. Я быстро прибежал к указанному дому, параллельно попросил подмогу у коллег из патрульной полиции. Пока я отвлекал мужчину разговорами, убеждал его не совершать необдуманных поступков, патрульные забрались на крышу, - рассказал участковый инспектор ОПМС УП Жетысуского района Нурлан Конусов.

Прибыли на место в течение нескольких минут. Нам местные жители показали, с какой стороны можно незаметно залезть на крышу. С напарником можно сказать подкрадывались, чуть ли не ползком пробрались к краю и рывком оттащили оттуда негодующего мужчину. Участковый инспектор все это время находился внизу, отвлекал его разговорами, - информировал инспектор ППП УМПС ДП Алматы Абылайхан Окасов.

Установлено, что покончить жизнь самоубийством пытался уроженец Восточно-Казахстанской. По его словам, на отчаянный поступок он решился в стрессовом состоянии, переживая личные проблемы.

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