В Италии не будут пускать на работу без санитарных пропусков

Хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса привиты около 75% жителей страны.

Власти Италии намерены ввести специальные санитарные пропуска. Без них жителей страны не пустят на работу, передает zakon.kz.

С 15 октября всем трудоустроенным итальянцам на входе в офис придется предъявить сертификат о вакцинации, ПЦР-тест не более чем двухдневной давности или справку о выздоровлении от COVID-19, - говорится в сообщении euronews.

Отказавшимся гражданам грозят штрафы до полутора тысяч евро или даже потеря зарплаты целиком.

Мы уверены, что распространение "грин-пассов" поможет нам ускорить кампанию вакцинации. Закон также расширяет сеть аптек, где делают экспресс-тесты на антиген, – заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Ранее санитарные пропуска в Италии были обязательны только для студентов университетов и школьных учителей. Кроме того, "грин-пасс" нужно предъявлять для входа в театры, музеи, рестораны, спортзалы и поездок на междугородних автобусах и поездах.

До 15 октября, когда "грин-пасс" станет обязательным для работников частного и госсекторов, еще есть время. Посмотрим, как поведут себя противники вакцинации и будут ли они протестовать, как это случилось, когда санитарный пропуск распространили на школьных учителей. Но прежде всего мы увидим, решат ли другие европейские страны последовать итальянскому примеру, – передает из Рима корреспондент Euronews Джорджия Орланди.

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