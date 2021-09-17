Смертельное ДТП в Мангистау - врачи рассказали о состоянии пострадавших детей

Состояние 8-летней девочки остается крайне тяжелым.

Врачи рассказали о состоянии пострадавших детей в смертельном ДТП в Мангистау, сообщает zakon.kz.

По данным пресс-службы управления здравоохранения области, полуторагодовалый мальчик госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, линейный перелом затылочной кости, субарахнодиальное кровоизлияние, сохраняется оглушенное состояние. Улучшение не наблюдается, состояние оценивается как тяжелое, - уточнили в ведомстве.

Состояние 8-летней девочки остается крайне тяжелым.

Пока не пришла в сознание. Снята с аппарата искусственной вентиляции легких. Дышит самостоятельно. У нее также диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, геморрагический ушиб головного мозга, ушибленная рана лобной области, разрыв промежности, перелом правой ключицы, - уточнили в пресс-службе.

Остальные 9-летняя и 10-летняя девочки госпитализированы в травматологическое отделение.

Их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Врачи делают все возможное, чтобы пострадавшие пошли на поправку, - заключили в Управздраве.

ДТП произошло 16 сентября на трассе Каракиянского района.

Погибли пятеро взрослых, четверо детей доставлены в больницу.

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