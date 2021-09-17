Россия испытала ракету в Казахстане

Испытания состоялись на полигоне Сары-Шаган.

В Казахстане на полигоне Воздушно-космические силы России успешно провели испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны, сообщает zakon.kz.

Испытания состоялись на полигоне Сары-Шаган.

Новая противоракета после ряда испытаний "достоверно подтвердила заложенные характеристики". Боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью, - сказал РИА Новости командир соединения ПРО ВКС РФ генерал-майор Сергей Грабчук.

В период с 2017 по 2021 год на полигоне Сары-Шаган прошли десять испытательных пусков новой противоракеты.

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