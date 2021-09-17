В Казахстане запустили проект для проверки холодовой цепи при хранении вакцин от КВИ

Это произошло после критики президента.

В Казахстане запустили пилотный проект для проверки холодовой цепи при хранении вакцин против коронавируса. Это произошло после критики президента, передает zakon.kz.

19 июля Касым-Жомарт Токаев на совещании по эпидситуации отметил, что 30% прививочных пунктов в Казахстане нарушают температурный режим хранения вакцин.

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Центр развития цифровой экономики сообщает, что Минздрав принял решение запустить пилотный проект по тестированию системы холодовой цепи. Заняться проектом поручили СК "Фармация", Единому оператору маркировки и прослеживаемости товаров в РК и компании, предоставившей холодовую цепь.

В рамках пилота вакцину Vero Cell промаркировали кодом Data Matrix и доставили в медицинские организации. Как это было: СК "Фармация" заказала коды в системе маркировки и нанесла их на упаковки вакцин. Коды были переданы в систему холодовой цепи для контроля температурного режима при транспортировке. Затем СК "Фармация" ввела в оборот вакцины и направила их на склад Управления здравоохранения по Акмолинской области. Эти вакцины распределили в Буландынскую и Сандыктаускую районные больницы, а также в ТОО "Авиценна-Бурабай".

Весь этот процесс важен для соблюдения строгого контроля движения товара до конечного потребителя.

Эффективность обеспечивается за счет взаимодействия систем маркировки и холодовой цепи, так как первая отслеживает каждую упаковку, ее местонахождение и текущего собственника, а система холодовой цепи показывает температуру хранения маркированного товара, - говорится в сообщении Центра развития цифровой экономики.

Холодовая цепь – это комплекс логистических мер по строгому соблюдению температурного режима во время хранения и транспортировки лекарств.

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