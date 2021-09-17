Чем грозит работа из дома казахстанским работникам

В удаленной работе есть и плюсы.

Плюсы и минусы удаленного формата работы для работников и работодателей озвучила директор Департамента стратегии и проектного управления Центра развития трудовых ресурсов МТСЗН РК Александра Молчановская, передает корреспондент zakon.kz.

Пандемия показала, что в целом удаленная работа возможна по многим профессиям, продуктивна, и что нет больше смысла держать работников в офисе с 09:00 до 18:00. Сейчас работодателям важно, чтобы работник вывел результат в какое-то определенное время, а не то, где и как он выполнит это задание, - сказала Молчановская в ходе онлайн-презентации "Первого Национального доклада о рынке труда Казахстана".

Она отметила преимущества такой работы, как для работодателей, так и для работников. Так, по ее словам, работодатель может сократить расходы на аренду офиса, транспорта, питания, можно найти сотрудника в другом городе, то есть нет территориальных границ для поиска сотрудников.

Из плюсов для работника она отметила то, что им не надо тратить время и средства на дорогу, а также на покупку офисной одежды.

В удаленной работе есть недостатки. Это, в первую очередь, смешивание работы и жизни, то есть нельзя уйти с работы домой, когда ты работаешь дома. График становится ненормированным и это в перспективе может привести к выгоранию. Нет социализации, отсутствуют коммуникации с коллегами, клиентами, это тоже может понизить эффективность работы, - подчеркнула эксперт.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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