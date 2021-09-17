Как законодательство защищает женщин и детей от бытового насилия

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В этом году полицейскими в кризисные центры направлено более 3 тыс. женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Можно ли предотвратить бытовое насилие и какие законодательные меры для этого предусмотрены. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк, передает zakon.kz.
По его словам, правовая основа всей системы профилактики была заложена в 2009 году после принятия специального закона "О профилактике бытового насилия".
С момента принятия закона только по инициативе МВД в него 12 раз вносились соответствующие изменения и дополнения. С его принятием были расширены полномочия полицейских в части возможности установления обязанностей и ограничений в отношении лиц, допускающих правонарушения в сфере семейного быта. Теперь сотрудник полиции имеет право при наличии угрозы совершения бытового насилия, запретить дебоширу приближаться к потерпевшей, контактировать с ней любыми способами, в том числе по телефону. Срок действия таких ограничений составляет - один месяц, оформляются они в форме специального защитного предписания. Алексей Милюк
Так, нарушение запретов и ограничений влечет административную ответственность вплоть до административного ареста сроком на 5 суток (ст. 461 КоАП).
В случаях если в ходе бытового конфликта были нанесены побои или легкие телесные повреждения, правонарушителю грозит более суровое наказание в виде административного ареста до 10 или 15 суток соответственно.
При таких фактах и наличии оснований полагать продолжение противоправных действий суд вправе по личной инициативе, либо по ходатайству органов полиции или других участников производства установить в отношении правонарушителя более жесткие запреты и обязанности. В частности - это запреты на хранение и ношение оружия, на распитие алкоголя даже дома, а в особых случаях суд вправе выселить «дебошира» из квартиры на 10 дней при наличии у него другого жилища. Срок действия этих запретов может составлять от 3-х месяцев до 1-го года, - отметил зампред комитета.
По его словам, на период действия защитного предписания и особых требований к поведению правонарушителя, лицо ставится на профилактический учет и контроль участкового инспектора полиции.
Как отметил Алексей Милюк в текущем году сотрудниками полиции было вынесено свыше 52 тыс. защитных предписаний. Еще 7,5 тыс. особых требований к поведению правонарушителей установлены судами.
С прошлого года по поручению главы государства была ужесточена ответственность за бытовое насилие.
В частности, появились статьи:
В результате принятых мер по итогам 8 месяцев отмечается снижение семейно-бытовых правонарушений на 5%. При этом в структуре общеуголовной преступности доля семейно-бытовых правонарушений не является высокой и составляет менее 1%. Однако специфика бытового насилия выражается в ее скрытном латентном характере. Не каждый хочет выносить "сор из избы", идти в полицию за защитой от произвола семейного тирана, - заметил представитель МВД.
Такие преступления, по его словам, зачастую совершаются в результате систематического злоупотребления алкоголем на почве социально-экономических проблем.
К примеру, половина бытовых правонарушений совершается в состоянии опьянения, а 70% задержанных семейных «дебоширов» не имеют постоянного места работы.
Необходимо отметить, что активное применение силовых методов борьбы с бытовым насилием способствует повышению уровня напряженности в семейных отношениях и как следствие росту без того высокого уровня разводов в стране. Такое положение порождает другие социальные проблемы как социальное сиротство, увеличение числа неполных и малообеспеченных семей, не выплата алиментов. В связи с чем министерством проводится активная работа по изменению акцентов государственной политики с репрессивной направленности в сторону решения социально-экономических проблем населения, - добавил он.
По мнению заместителя председателя Комитета, уклон должен быть сделан на комплексной реабилитационной и психо-коррекционной работе как с правонарушителями, так и с жертвами насилия.
В настоящее время совместно с депутатским корпусом рассматриваются вопросы внедрения реабилитационных программ привитию основ семейных ценностей, здорового образа жизни. Реализовать данные инициативы планируется в рамках законопроекта по отдельным вопросам укрепления института семьи. Также совместно с заинтересованными госорганами прорабатываются вопросы модернизации существующих социальных служб и порядка сопровождения лиц из групп риска (алкоголиков, лиц находящихся в трудной жизненной ситуации и др.), - рассказал Милюк.
Он также отметил, что в вопросах защиты прав женщин особая роль отводится специальным инспекторам полиции по защите женщин от насилия. По поручению Президента за счет внутренних резервов их численность была увеличена вдвое и доведена до установленных нормативов.
Алексей Милюк также заметил, что профилактика бытовой преступности малоэффективна без использования потенциала неправительственных организаций, которые предоставляют убежища жертвам бытового насилия, оказывают им правовую, медицинскую, социальную, а также психологическую помощь, проводят тренинги и консультации.
По его словам, сейчас с полицией взаимодействует 49 кризисных центров, 39 из которых имеют приюты.
Для того чтобы воспользоваться их услугами жертвы бытового насилия могут самостоятельно обратиться в эти центры, либо сделать это при непосредственной помощи сотрудников полиции.
Только в текущем году полицейскими в кризисные центры направлено более 3 тыс. женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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