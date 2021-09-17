Как законодательство защищает женщин и детей от бытового насилия

В этом году полицейскими в кризисные центры направлено более 3 тыс. женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Можно ли предотвратить бытовое насилие и какие законодательные меры для этого предусмотрены. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк, передает zakon.kz.

По его словам, правовая основа всей системы профилактики была заложена в 2009 году после принятия специального закона "О профилактике бытового насилия".

С момента принятия закона только по инициативе МВД в него 12 раз вносились соответствующие изменения и дополнения. С его принятием были расширены полномочия полицейских в части возможности установления обязанностей и ограничений в отношении лиц, допускающих правонарушения в сфере семейного быта. Теперь сотрудник полиции имеет право при наличии угрозы совершения бытового насилия, запретить дебоширу приближаться к потерпевшей, контактировать с ней любыми способами, в том числе по телефону. Срок действия таких ограничений составляет - один месяц, оформляются они в форме специального защитного предписания. Алексей Милюк

Так, нарушение запретов и ограничений влечет административную ответственность вплоть до административного ареста сроком на 5 суток (ст. 461 КоАП).

В случаях если в ходе бытового конфликта были нанесены побои или легкие телесные повреждения, правонарушителю грозит более суровое наказание в виде административного ареста до 10 или 15 суток соответственно.

При таких фактах и наличии оснований полагать продолжение противоправных действий суд вправе по личной инициативе, либо по ходатайству органов полиции или других участников производства установить в отношении правонарушителя более жесткие запреты и обязанности. В частности - это запреты на хранение и ношение оружия, на распитие алкоголя даже дома, а в особых случаях суд вправе выселить «дебошира» из квартиры на 10 дней при наличии у него другого жилища. Срок действия этих запретов может составлять от 3-х месяцев до 1-го года, - отметил зампред комитета.

По его словам, на период действия защитного предписания и особых требований к поведению правонарушителя, лицо ставится на профилактический учет и контроль участкового инспектора полиции.

Как отметил Алексей Милюк в текущем году сотрудниками полиции было вынесено свыше 52 тыс. защитных предписаний. Еще 7,5 тыс. особых требований к поведению правонарушителей установлены судами.

С прошлого года по поручению главы государства была ужесточена ответственность за бытовое насилие.

В частности, появились статьи:

статья 110 Уголовного кодекса "Истязание" переведена из дел частного обвинения в частно-публичные. Тем самым, обязанность по сбору доказательств вины семейного дебошира возложена на полицию, а не на потерпевших, как это было ранее;

за совершение этого же преступления в отношении несовершеннолетних, беременных женщин, а также лиц находящихся в беспомощном состоянии, - нижний порог лишения свободы увеличен с 3 до 4 лет;

за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений (ст.73 КоАП) без применения физического насилия срок ареста увеличен с 3-х до 5 суток.

ужесточены требования к процедуре примирения сторон. Если ранее примириться можно было на любой стадии адмпроизводства, то теперь только в суде, пройдя стадию медиации.

В результате принятых мер по итогам 8 месяцев отмечается снижение семейно-бытовых правонарушений на 5%. При этом в структуре общеуголовной преступности доля семейно-бытовых правонарушений не является высокой и составляет менее 1%. Однако специфика бытового насилия выражается в ее скрытном латентном характере. Не каждый хочет выносить "сор из избы", идти в полицию за защитой от произвола семейного тирана, - заметил представитель МВД.

Такие преступления, по его словам, зачастую совершаются в результате систематического злоупотребления алкоголем на почве социально-экономических проблем.

К примеру, половина бытовых правонарушений совершается в состоянии опьянения, а 70% задержанных семейных «дебоширов» не имеют постоянного места работы.

Необходимо отметить, что активное применение силовых методов борьбы с бытовым насилием способствует повышению уровня напряженности в семейных отношениях и как следствие росту без того высокого уровня разводов в стране. Такое положение порождает другие социальные проблемы как социальное сиротство, увеличение числа неполных и малообеспеченных семей, не выплата алиментов. В связи с чем министерством проводится активная работа по изменению акцентов государственной политики с репрессивной направленности в сторону решения социально-экономических проблем населения, - добавил он.

По мнению заместителя председателя Комитета, уклон должен быть сделан на комплексной реабилитационной и психо-коррекционной работе как с правонарушителями, так и с жертвами насилия.

В настоящее время совместно с депутатским корпусом рассматриваются вопросы внедрения реабилитационных программ привитию основ семейных ценностей, здорового образа жизни. Реализовать данные инициативы планируется в рамках законопроекта по отдельным вопросам укрепления института семьи. Также совместно с заинтересованными госорганами прорабатываются вопросы модернизации существующих социальных служб и порядка сопровождения лиц из групп риска (алкоголиков, лиц находящихся в трудной жизненной ситуации и др.), - рассказал Милюк.

Он также отметил, что в вопросах защиты прав женщин особая роль отводится специальным инспекторам полиции по защите женщин от насилия. По поручению Президента за счет внутренних резервов их численность была увеличена вдвое и доведена до установленных нормативов.

Алексей Милюк также заметил, что профилактика бытовой преступности малоэффективна без использования потенциала неправительственных организаций, которые предоставляют убежища жертвам бытового насилия, оказывают им правовую, медицинскую, социальную, а также психологическую помощь, проводят тренинги и консультации.

По его словам, сейчас с полицией взаимодействует 49 кризисных центров, 39 из которых имеют приюты.

Для того чтобы воспользоваться их услугами жертвы бытового насилия могут самостоятельно обратиться в эти центры, либо сделать это при непосредственной помощи сотрудников полиции.

Только в текущем году полицейскими в кризисные центры направлено более 3 тыс. женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!