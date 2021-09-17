Портрет безработного составили в Казахстане

Чаще всего люди ищут работу самостоятельно, либо через знакомых и родных.

Кто сегодня чаще всего рискует остаться за бортом рынка труда, озвучила директор Департамента стратегии и проектного управления Центра развития трудовых ресурсов МТСЗН РК Александра Молчановская, передает корреспондент zakon.kz.

Мы сделали анализ тех, кто зарегистрировался в Центрах занятости и онлайн-бирже труда в 2019 и 2020 году. Сделали паспорт безработного - в основном это женщины в возрасте 30-44 лет со школьным образованием, - сказала Молчановская в ходе онлайн-презентации "Первого Национального доклада о рынке труда Казахстана".

В целом, по ее данным, в Казахстане функционирует 203 Центра занятости, которые оказывают услуги в сфере трудоустройства обратившихся граждан.

При этом, добавила эксперт, чтобы отнести человека к безработному, необходимо, чтобы он соответствовал трем условиям: не имел работу, активно ее искал и был готов немедленно приступить к ней в ближайшее время, как правило, в течение ближайших двух недель. А если человек без работы, но пока ее не ищет, то он не относится к безработному.

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Но Молчановская отметила, что казахстанцы не спешат регистрироваться официально в качестве безработного. Чаще всего люди ищут работу самостоятельно, либо через знакомых и родных. Такое положение дел, по ее словам, связано в том числе с тем, что в стране очень низкий уровень социальной выплаты по безработице. Ее размер в 2020 году составил в среднем 43 тыс. тенге.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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