Появились фото с места приземления космического корабля "Шэньчжоу-12"

На борту находились космонавты Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо.

Экипаж космического корабля "Шэньчжоу-12" благополучно приземлился, передает zakon.kz.

Три китайских космонавта, первыми отправленные на орбиту для строительства космической станции, завершили свою трехмесячную миссию и благополучно вернулись на Землю в пятницу, - говорится в сообщении государственное информагентство "Синьхуа".

Возвращаемая капсула пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-12", на борту которой находились космонавты Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо, приземлилась на посадочную площадку "Дунфэн" в автономном районе Внутренняя Монголия (Северный Китай), рассказали в Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая.

"Шэньчжоу-12" стартовал с Земли 17 июня.

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