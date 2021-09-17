Еще две казахстанские разработки от COVID-19 включены в реестр ВОЗ - Токаев

Еще две казахстанские разработки Naruvax-С-19 и Naruvax-19 nano включены в реестр ВОЗ, как вакцины-кандидаты против COVID-19 - Токаев.

Еще две казахстанские разработки для борьбы с коронавирусной инфекцией были включены в реестр ВОЗ. Об этом сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Борьба с коронавирусом остается одной из актуальных тем нашей повестки. С удовлетворением отмечаю, что в самое тяжелое время пандемии партнеры по ШОС проявили поистине шанхайский дух солидарности, оказывая взаимную гуманитарную помощь. Решительный перелом противодействию пандемии возможен только при условии скоординированного подхода к массовой иммунизации населения. Поэтому, используя терминологию ООН, мы не можем позволить себе оставить кого-либо позади, - сказал Токаев на встрече глав государств-членов ШОС и ОДКБ.

Он напомнил, что в этом вопросе Казахстану есть что предложить - вакцина QazVac прошла проверку боем.

По его словам, клинические испытания доказали эффективность вакцины, и уже начаты поставки препарата в соседние страны в качестве гуманитарной помощи.

Еще две казахстанские разработки - Naruvax-С-19 и Naruvax-19 nano - включены в реестр ВОЗ как вакцины-кандидаты против COVID-19. Убежден, ускорение процедуры взаимного признания паспортов вакцинации в государствах ШОС, их интеграции в многосторонние системы будет способствовать преодолению трудностей и вызовов, с которыми столкнулись наши страны. Касым-Жомарт Токаев

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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