ШОС вступает в новый этап развития - Токаев

ШОС трансформируется в организацию ближневосточного измерения - Токаев.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) вступает в новый этап своего развития. Такое мнение высказал на заседании Совета глав государств-членов ШОС президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Токаева, текущий год является знаковым для организации.

20 лет назад был сделан исторический шаг - принята декларация о создании ШОС. Основанная в начале XXI века Шанхайская организация сотрудничества продемонстрировала всему миру нашу коллективную волю к эффективному сотрудничеству во имя безопасности, развития и процветания народов евразийского пространства. Благодаря общим усилиям ШОС стала самым успешным и авторитетным региональным объединением в мире, - подчеркнул он.

В зоне ответственности ШОС сосредоточены огромные демографические, финансовые, сырьевые ресурсы, а также мощный технологический потенциал. Сформирована солидная нормативно-правовая база. Созданы эффективные механизмы взаимодействия на всех уровнях. В настоящее время активно расширяются международные контакты организации.

Присоединение Индии и Пакистана, несомненно, усилило ШОС, придало ее деятельности подлинно трансевразийский характер. Решение о начале процедуры приема Ирана в полноправные члены, а также предоставление статуса партнеров по диалогу Египту, Саудовской Аравии и Катару, придают организации новое важно измерение - ближневосточное. Все это подтверждает актуальность и уникальность шанхайского духа сотрудничества. Это коллективный дух народов, который отрицает права сильного, выступает за равноправное сотрудничество и эффективное взаимодействие по всем актуальным вопросам глобальной повестки дня, - отметил глава государства.

Президент Казахстана добавил, что этот дух единства сплачивает страны, придерживающихся разных моделей развития и разных взглядов по основным вопросам мироустройства.

Он позволяет вместе работать ради общего блага и выступать против навязывания искусственных стандартов и критериев вопреки историческим и политическим традициям народов, их образу жизни и менталитету. При этом ШОС была, есть и будет абсолютно открытой и транспарентной структурой, деятельность которой не направлена против интересов других стран и блоков. Теперь ШОС вступает в качественный новый этап своего развития. Касым-Жомарт Токаев

Оксана Скибан, Нур-Султан

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