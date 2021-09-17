Токаев предложил ускорить признание паспортов вакцинации среди стран ШОС

Это будет способствовать преодолению трудностей пандемии.

Взаимное признание паспортов вакцинации среди стран ШОС будет способствовать преодолению трудностей пандемии, сказал на встрече глав государств - членов ШОС и ОДКБ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Убежден, ускорение процедуры взаимного признания паспортов вакцинации в государствах ШОС, их интеграции в многосторонние системы будет способствовать преодолению трудностей и вызовов, с которыми столкнулись наши страны, - сказал Токаев.

Ранее он отмечал, что в самое тяжелое время пандемии партнеры по ШОС проявили поистине шанхайский дух солидарности, оказывая взаимную гуманитарную помощь.

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Президент добавил, что решительный перелом противодействию пандемии возможен только при условии скоординированного подхода к массовой иммунизации населения.

Здесь Казахстану есть что предложить. Наша вакцина QazVac, что называется, прошла проверку боем. Клинические испытания доказали ее эффективность, и мы уже начали поставлять препарат в соседние страны в качестве гуманитарной помощи. Еще две казахстанские разработки - Naruvax-С-19 и Naruvax-С-19 nano - включены в реестр ВОЗ как вакцины-кандидаты против COVID-19, - подчеркнул глава государства.

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Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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