Военнослужащим продлили срок представления декларации

Декларация об активах и обязательствах при вхождении в систему всеобщего декларирования представляется один раз.

15 сентября 2021 года закончился срок представления декларации об активах и обязательствах первого этапа всеобщего декларирования. Право на продление по декларациям физических лиц предоставляется военнослужащим срочной службы без направления в налоговый орган уведомления о продлении, сообщает zakon.kz.

Срок представления деклараций физических лиц военнослужащими продлевается на период времени прохождения срочной службы со дня издания приказа об убытии из местного органа военного управления к месту прохождения воинской службы. Комитет госдоходов

В комитете отметили, что декларация об активах и обязательствах при вхождении в систему всеобщего декларирования представляется один раз.

Исключения составляют случаи, когда декларация об активах и обязательствах представляется физическим лицом в качестве:

кандидата на выборную или государственную должность, либо должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций;

лица, желающего стать крупным участником банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем;

супруги(а) вышеуказанных лиц.

Также налоговым законодательством предусмотрена дополнительная декларация об активах и обязательствах, представляемая физическим лицом при внесении изменений или дополнений в ранее представленную декларацию об активах и обязательствах физического лица, - дополнили в КГД.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!