Казахстанские боксеры могут получить серьезную прибавку к своей зарплате

Общий призовой фонд Чемпионата мира составил 2 600 000 долларов США.

С 24 октября по 6 ноября в Белграде пройдет Чемпионат мира по боксу среди любителей, передает zakon.kz.

И главным отличием этого планетарного первенства от предыдущих будет то, что призеры получат серьезное денежное вознаграждение. Впервые за всю свою историю AIBA (Международная федерация бокса) наградит боксера за первое место суммой в 100 000 долларов США, - сообщает aiba.com.

Серебряный призер получит 50 тыс. долларов США, а бронзовые медалисты - по 25 тыс. долларов США. Общий призовой фонд Чемпионата мира составил 2 600 000 долларов США.

Эти деньги вполне заслужены, учитывая годы подготовки, необходимые для получения места в топ-турнире AIBA, и приложенные усилия. Мы знаем, что это станет большим преимуществом для наших боксеров. Они должны быть не только успешными на ринге, но и самодостаточными, и процветающими, - сказал президент AIBA Умар Кремлев.

Куандык Шынасилов

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