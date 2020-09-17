Ученые объяснили, почему курильщики чаще умирают от COVID-19

В исследовании приняли участие 402 978 человек.

Новое исследование объясняет связь между курением и рисками тяжелого течения заболевания и смертности от COVID-19. Курильщики в 1,4 раза чаще болеют тяжелой формой коронавируса и примерно в 2,4 раза чаще попадают в отделение интенсивной терапии или даже погибают.

COVID-19 – заболевание, поражающее в первую очередь легкие. У курящих пациентов кровь значительно хуже насыщает легкие кислородом, из-за чего организм не так активно сопротивляется коронавирусу. Кроме того, регулярное повреждение легких сигаретным дымом приводит к развитию неинфекционных заболеваний, таких как хроническая обструктивная болезнь легких, рак, эмфизема.

В мае 2021 года было опубликовано Оксфордско-Денмаркское исследование, которое попыталось поставить точку в вопросе, повышает ли курение риски для больных коронавирусом.

В исследовании приняли участие 402 978 человек, половина из которых никогда не была курильщиками, 34% продолжительное время курили в прошлом, а 9,9% курят до сих пор.

Ученые выяснили, что многие хронические заболевания и более тяжелая форма COVID-19 встречаются чаще среди нынешних и бывших курильщиков. Также стало известно, что химические вещества, содержащиеся в табачном дыме, могут влиять на метаболизм: воздействие сигаретного дыма вызывает дисфункцию бета-клеток поджелудочной железы, которые отвечают за выработку инсулина.

Исследователи также выявили связь между возрастом и статусом курения. У курильщиков в возрасте до 69 лет почти в два раза больше шансов заразиться коронавирусом, чем у никогда не куривших. А смертность среди курильщиков старше 69 лет от COVID-19 в два раза выше. Также оказалось, что среди бывших курильщиков риск заражения COVID-19 выше для мужчин, чем для женщин. Но для тех, кто курит в данный момент, различий по полу не было обнаружено.

Единственный известный способ полностью избежать рисков, связанных с курением, это бросить курить. Это может оказаться слишком серьезным шагом, однако существуют исследования, которые говорят, что человек сможет дышать так же глубоко и быстро, как и до курения, а воспалительные или разрушительные процессы в легких замедлятся или прекратятся.

Однако часть людей все равно будет курить – по статистике ВОЗ, бросить хотят только 780 миллионов из курящего миллиарда. Поэтому помимо жесткого отказа есть и другой путь – постепенное снижение вреда. Это подход в здравоохранении, который стремится улучшить здоровье через уменьшение вреда от вредных привычек, и в Казахстане недавно запустился проект, рассказывающий об этом подробнее.

Для людей, которые не могут или не хотят бросать курить, снижением вреда будет переход от традиционных сигарет к электронным – в них отсутствует процесс горения, а значит, и вредных веществ в составе меньше на 90%. Эта рекомендация базируется на факте, о котором ученые разных стран говорят все чаще: никотин хоть и вызывает привыкание, не является основным источником заболеваний, связанных с курением. Причина – в сигаретном дыме, включающем более 6000 химических элементов, большинство из которых неблагоприятно влияет на клетки дыхательных путей.

Формальдегид, кадмий, оксид азота и другие канцерогенные вещества в табачном дыме ослабляют функции защитных иммунных клеток и затрудняют производство антител, необходимых для защиты организма. При этом вдыхание окислителей приводит к прямому повреждению легких и запускает воспалительные реакции. А необходимые организму липиды, белки и нуклеиновые кислоты производятся намного медленнее, из-за чего их становится недостаточно и иммунитет хуже сопротивляется болезням.

Электронные сигареты гораздо менее вредны, и они могут помочь людям бросить курить. Правительство может на высшем уровне обеспечить распространение правдивой и простой информации, которую курильщики просто хотят знать, чтобы принять решение: стоит ли переходить на альтернативу. Никаких сложных элементов не нужно, – утверждает Кристофер Рассел, ученый, директор исследовательского центра Russell Burnett Research and Consultancy Limited (RBRC).

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