Назначен директор ЕБРР по Казахстану

Хусейн Озхан приступает к своим обязанностям в сентябре.

Хусейн Озхан назначен директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Казахстану, сообщает zakon.kz.

Он приступит к своим обязанностям в сентябре и будет работать из представительства банка в Алматы.

Хусейн Озхан, гражданин Турции, работает в ЕБРР с 2011 года. Занимал разные должности в отделе инфраструктуры банка до того, как возглавил офис ЕБРР в Анкаре и стал заместителем главы банка по Турции. В недавнем прошлом работал советником вице-президента по банковским операциям.

Озхан получил степень бакалавра экономики и математики Макалестерского колледжа (Миннесота, США), магистра международного торгового финансирования и кандидата на степень доктора наук Едитепского университета (Турция).

Новый глава ЕБРР в Казахтане Озхан сменил д-ра Агриса Прейманиса, занимавшего эту должность последние 4,5 года. Теперь он продолжит свою работу в регионе в качестве Советника Управляющего директора ЕБРР по Центральной Азии.

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