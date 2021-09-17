В каких регионах самые дисциплинированные налогоплательщики

Хотим отметить налогоплательщиков СКО, ЗКО и Туркестанской области, соблюдающих налоговую дисциплину.

В Комитете государственных доходов рассказали, как в регионах выполняют свои налоговые обязательства, включая выплату пени, сообщает zakon.kz.

Хотим отметить налогоплательщиков СКО, ЗКО и Туркестанской области, соблюдающих налоговую дисциплину. В СКО задолженность по пени 900 млн тенге (доля в удельном весе 0,6%), в Туркестанской области - 900 млн тенге (0,6%), в ЗКО - 1,5 млрд. тенге (1,0%), - сообщили в КГД.

По состоянию на 1 сентября 2021 года в целом по республике задолженность по пени составила 149,6 млрд тенге. По сравнению с началом года пеня продолжает расти и увеличилась на 33,3 млрд тенге, или на 28,6% (по состоянию на 1 января пеня составляла 116,3 млрд тенге).

Наибольший рост наблюдается в следующих регионах:

Костанайская область – на 2,3 млрд тенге, или на 304,8%;

Атырауская область – на 3,1 млрд тенге, или на 106,7%;

Алматы – на 22,3 млрд тенге, или на 92,3%.

При этом наблюдается снижение в следующих регионах:

Мангистауская область – на 9,4 млрд тенге, или на 75,3%;

Акмолинская область – на 1,6 млрд тенге, или на 36,8%;

Жамбылская область – на 200 млн тенге, или на 16,7%.

Пеня начисляется за каждый день просрочки в размере 1,25-кратной базовой ставки Национального банка РК на каждый день просрочки.

Основной причиной роста пени является несвоевременное исполнение налогового обязательства налогоплательщиком по уплате исчисленных и начисленных сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет, - сказали в КГД.

На рост пени могли повлиять следующие объективные причины:

приостановление мер взыскания налоговой задолженности субъектов малого и среднего предпринимательства по поручению главы государства до 1 июля 2021 года (по 8 612 налогоплательщикам на сумму 13,2 млрд тенге); мораторий на инициирование процедур банкротства до 1 июля 2021 года.

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