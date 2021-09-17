Какую погоду принесет северный антициклон в Казахстан 18 сентября 

Ожидается понижение температуры воздуха в стране.

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 18 сентября, передает zakon.kz.

На западные регионы страны начнет оказывать влияние северный антициклон, ожидается понижение температуры воздуха. На остальную часть Казахстана сохранит свое влияние северо-западный циклон, пройдут дожди с грозами, на севере и востоке - с усилением ветра, - сообщили в РГП "Казгидромет".

На востокеожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на большей части Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской области утром и днем на северо-западе ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На севере и востоке Костанайской области ожидается туман, днем - усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью на большей части, днем на северо-востоке ожидается гроза, на западе, северо-западе, северо-востоке - усиление ветра 15-20, ночью порывы 23 м/с.

Днем в Туркестанской области в горах ожидается гроза, на северо-западе - усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на севере Западно-Казахстанской, на западе Акмолинской, на северо-западе Карагандинской областей на поверхности почвы, на севере и востоке Костанайской, на востоке Северо-Казахстанской области ожидаются заморозки 3 градуса.

На большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, на юго-западе, западе Костанайской, Карагандинской, на северо-востоке и юге Западно-Казахстанской, на юге Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, - сообщили в ведомстве.

В Нур-Султане - переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный, ночью 5-10, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +12+14°С.

В Алматы - переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С.

В Шымкенте - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +33+35°С.

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