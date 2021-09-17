Сильный пожар в Алматы - повышенный ранг вызова

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Пожарные работают на месте.
Сильный пожар тушат в Алматы. Горит дом, сообщает zakon.kz.
17 сентября в 15:09 силы и средства ДЧС выехали по повышенному рангу вызова по адресу: Медеуский район, проспект Назарбаева, 124, - сообщили в ДЧС города.
Людей эвакуировали из здания.
Пожар заметили во время видеомониторинга в городе.
В тушении пожара задействовано 28 единиц техники и более 90 человек личного состава.
Фото: facebook.com/nkhalykbergen
По словам очевидцев, крыша обвалилась внутрь, начали гореть межэтажные перекрытия.
Перекрыли часть улицы, где тушат пожар.
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