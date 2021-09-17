Сильный пожар в Алматы - повышенный ранг вызова

Пожарные работают на месте.

Сильный пожар тушат в Алматы. Горит дом, сообщает zakon.kz.

17 сентября в 15:09 силы и средства ДЧС выехали по повышенному рангу вызова по адресу: Медеуский район, проспект Назарбаева, 124, - сообщили в ДЧС города.

Людей эвакуировали из здания.

Пожар заметили во время видеомониторинга в городе.

В тушении пожара задействовано 28 единиц техники и более 90 человек личного состава.

Фото: facebook.com/nkhalykbergen

По словам очевидцев, крыша обвалилась внутрь, начали гореть межэтажные перекрытия.

Перекрыли часть улицы, где тушат пожар.

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