Финансовую пирамиду выявили в Казахстане

В Нур-Султане пресечена деятельность финансовой пирамиды.

Агентство по финансовому мониторингу выявило очередную финансовую пирамиду. Потерпевшие устанавливаются, передает zakon.kz.

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Нур-Султану пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием "Антарес".

Организаторы финансовой пирамиды привлекали деньги физических лиц на предпринимательскую деятельность. Но на самом деле извлекали доход путем перераспределения средств и обогащения одних участников за счет взносов других вкладчиков, – пресс-служба АФМ РК.

По данному факту проводится досудебное расследование.

В настоящее время территориальным департаментом принимаются меры, направленные на установление всех потерпевших лиц и суммы причиненного ущерба, - сообщили в ведомстве.

В агентстве призвали граждан, пострадавших от деятельности, связанной с данной финансовой пирамидой, обратиться в территориальный департамент АФМ по адресу: город Нур-Султан, улица Желтоксан, 43, телефон +7 7172 76 79 33.

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