Начать неформальный диалог с новыми властями Афганистана предложил Токаев

Афганистан может столкнуться с острыми продовольственным кризисом - президент РК.

На заседании совета государств-участниц, членов организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил странам ОДКБ инициировать неформальный диалог с новыми властями Афганистана, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Токаева, последние месяцы прошли под знаком ускоренной трансформации военно-политической ситуации в Афганистане.

Появились угроза дестабилизации. В мандат ОДКБ и ШОС входят вопросы предупреждения и реагирования на подобные угрозы. Это обуславливает важность координации действий между нашими двумя авторитетными региональными структурами. Перед временным афганским правительством встал комплекс крайне сложных задач. Помимо стратегических целей, построения новой государственной конструкции и достижения общенационального единства, предстоит решать насущные вопросы выживания. Реальность такова, что решение проблемы экономического коллапса в конечном счете будет предопределять состоятельность афганской государственности. Внутренних ресурсов самой страны для выхода из кризиса совершенно недостаточно. По оценкам ООН, Афганистан находится на пороге гуманитарной катастрофы и это далеко не преувеличение, - сказал президент Казахстана.

Он добавил, что в скором времени Афганистан может столкнуться с острыми продовольственным кризисом. На его взгляд, эта беда неминуемо перешагнет границы Центрально-Азиатского региона и по своим последствиям обретет глобальный масштаб в первую очередь из-за вынужденной эмиграции населения.

Но сейчас принципиально важно не просто ставить диагноз, а переходить к конкретным действиям. На уровне наших стран и организаций следовало бы оперативно построить гуманитарный мост помощи народу Афганистана. С учетом имеющейся инфраструктуры и логистических возможностей Казахстана, важным звеном по организации такого моста представляется формирование регионального хаба в Алматы. Данную работу можно провести в рамках мандата миссии ООН по содействию Афганистану, временно передислоцированной по просьбе руководства ООН в Алматы. После преодоления острой фазы гуманитарного кризиса Афганистану в дальнейшем также потребуется системная поддержка со стороны институтов ООН по самым различным направлениям. Создание регионального хаба ООН в Алматы открыло бы оптимальные организационные возможности для координации этой работы, - полагает Токаев.

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По его мнению, уже следует начинать искать пути к диалогу с новыми властями Афганистана.

Уважаемые коллеги, странам ОДКБ и ШОС также следует инициировать неформальный диалог с новыми властями Афганистана. Подобные коммуникации позволят оценить реальные намерения талибов, сформировать общее видение угроз, региональной стабильности и восстановить торгово-экономические связи с этой страной. При этом, на данном этапе речь не идет об официальном признании. Подчеркну еще раз, многое будет зависеть от дальнейших практических шагов новой администрации, так и от соответствующих решений Совета безопасности ООН, - сказал Токаев.

Президент Казахстана выразил надежду, что совпадение интересов и совместные усилия ШОС и ОДКБ позволят повысить общую эффективность усилий по решению актуальных проблем безопасности и устойчивого развития обширного региона.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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