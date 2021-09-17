Студенты из Афганистана должны продолжать учебу за рубежом - Токаев

Эта беда неминуемо перешагнет границы центрально-азиатского региона - президент.

Около 200 студентов из Афганистана обучаются в Казахстане. Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что нельзя препятствовать в получении высшего образования, передает корреспондента zakon.kz.

Уже в скором времени страна может столкнуться с острым продовольственным кризисом. Эта беда неминуемо перешагнет границы Центрально-Азиатского региона и по своим последствиям приобретет глобальный масштаб. В первую очередь, из-за миграции населения. Но сейчас принципиально важно не просто ставить диагноз, а переходить к конкретным действиям. На уровне наших стран и организации следовало бы оперативно построить гуманитарный мост помощи народу Афганистана, - сказал президент.

Ранее Касым-Жомарт Токаев предложил создать гуманитарный хаб в Алматы для помощи Афганистану.

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По его словам, как бы ни складывалась политическая и гуманитарная ситуация, только инвестиции в человеческий капитал могут обеспечить устойчивое будущее в долгосрочной перспективе.

В этой связи важно продолжить реализацию образовательных программ граждан этой страны. Сегодня в Казахстане обучается около 200 студентов из Афганистана. Надеюсь, препятствия со стороны новых властей Афганистана не будет, - отметил Токаев.

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