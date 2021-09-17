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Сильный пожар в Алматы - фото

Фото: Zakon.kz 17 сентября 2021, 16:25

Загорелась крыша жилого дома по проспекту Назарбаева в Алматы.

Загорелась крыша жилого дома в Алматы, сообщает zakon.kz.

Здание находится по адресу: проспект Назарбаева, 124. Людей эвакуировали, пожарные работают на месте. По свидетельствам очевидцев, огонь может перекинуться на квартиры.

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