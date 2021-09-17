Сильный пожар в Алматы - аэросъемка

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Пожар был локализован в 16:40.
В Алматы локализовали пожар в доме по проспекту Назарбаева, сообщает zakon.kz.
В тушении сильного пожара были задействованы 28 единиц техники и более 90 человек личного состава.
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Пожар был локализован в 16:40. Пострадавших нет, причина устанавливается. Предварительная площадь пожара составила 1500 кв.м.
Очевидцы рассказали о том, что происходило на месте сильного пожара в доме.
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