Сильный пожар в Алматы - комментарии очевидцев

Алматинцы поделились информацией о происходящем.

Очевидцы рассказали о том, что происходило на месте сильного пожара в доме по проспекту Назарбаева, сообщает zakon.kz.

Один из них, Денис, парень, работающий в этом офисе, рассказал, что дым стал идти с чердака.

Хлопка не было, был просто дым, потом буквально за несколько минут началось возгорание, люди все повыбегали, - говорит он.

Еще две девушки сообщили, что во время работы из окна увидели дым, потом огонь.

Мы выбежали, все оставили, - рассказывают они.

В свою очередь, пожарные отмечают, что где-то взорвался баллон. Они уточнили, что в доме расположено несколько баров.

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