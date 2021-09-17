За хищение 63 млн тенге осуждены сотрудники ветстанции Жамбылской области

Приговорили к длительным срокам главу районной ветстанции и бухгалтер.

Директор и бухгалтер ветеринарной станции Шуского района осуждены за хищение 63 млн тенге в Жамбылской области, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

14 сентября приговором Шуского районного суда директор КГП Ветеринарная станция Шуского района осужден к лишению свободы сроком на 8 лет. Главный бухгалтер указанного КГП осуждена на 7 лет. Они подозревались в хищении бюджетных средств в сумме порядка 63 млн тенге. Если быть точным, то 62 млн 900 тыс. тенге, – сообщил Бигайдаров.

По его словам, госсредства похищались при начислении завышенных заработных плат самим себе, премий и командировочных расходов.

Также, путем необоснованного перечисления на счета аффилированных компаний за фактически непоставленные товароматериальные ценности, – уточнил следователь.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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