Пожар локализован в 16:40.

Сильный пожар в Алматы локализован, сообщает zakon.kz.

В 15:09 поступило сообщение о том, что горит кровля четырехэтажного жилого дома по адресу: Медеуский район, пр. Назарбаева, 124. Силы и средства ДЧС Алматы были вызваны по повышенному рангу. По прибытию к месту вызова было установлено, что горит кровля открытым пламенем. Были задействованы 28 единиц техники и более 90 человек личного состава. Пожар был локализован в 16:40. Пострадавших нет, причина устанавливается. Предварительная площадь пожара составила 1500 кв.м., - сказал начальник управления по ЧС Ержан Курманбаев.

Очевидцы рассказали о том, что происходило на месте сильного пожара в доме.

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