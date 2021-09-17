Двое малышей гуляли на проезжей части ночью в Нур-Султане

Двух мальчишек в возрасте пяти и трех лет поместили в Центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Двое малышей - мальчики в возрасте пяти и трех лет - гуляли на проезжей части ночью в Нур-Султане без родителей, сообщает zakon.kz.

15 сентября в 02:00 на канал "102" позвонил житель столицы и сообщил, что двое малышей гуляют на проезжей части по улице Валиханова. Двух мальчишек в возрасте пяти и трех лет поместили в Центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. пресс-служба Департамента полиции Нур-Султана

Установлено, что дети находились дома одни и были предоставлены сами себе.

В ночное время, а именно в 02:00 они выбежали из дома и гуляли на проезжей части. Родительница в это время распивала алкоголь у соседей. Сотрудниками полиции в отношении женщины составлен административный протокол по ст. 127 КоАП РК. Семья взята на контроль ювенальной полиции. пресс-служба ДП Нур-Султана

В ведомстве отметили, что осуществляется сбор документов для рассмотрения вопроса лишения либо ограничения родительских прав в отношении матери несовершеннолетних детей.

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