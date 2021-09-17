Мужчину с "синтетикой" задержали в одном из спальных районов Алматы

Подозрительного парня заметили жители района и сообщили об этом участковому инспектору.

В Алматы днем в микрорайоне "Алмагуль" задержали 27-летнего мужчину, который делал закладки синтетических наркотиков, сообщает zakon.kz.

Мужчина занимался сбытом психотропных веществ бесконтактным способом, то есть распространял их путем "закладок". Внимательность местных жителей помогла вовремя среагировать на преступление. Они заметили подозрительного парня и сообщили об этом участковому инспектору, который незамедлительно прибыл по указанному адресу и задержал его, - сообщил заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.

По его словам, при проведении личного досмотра у него было изъято 33 свертка, обмотанных изолентой, еще два нашли около подъезда, в которых, предварительно, находились синтетические наркотики.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по ст.296 ч.4 УК РК. Назначена судебно - химическая экспертиза.

Проводится комплекс оперативных мероприятий по установления канала сбыта наркотиков и установлению личности, так называемого "работодателя". Производство досудебного расследования поручено следователям УП Бостандыкского района, - отметил Абдрахманов.

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