Какие нарушения выявили при проверках Минздрава - Антикор

Выявили неиспользуемые планшеты и завышенные цены на лекарства.

Неиспользуемые планшеты на сумму 600 млн тенге и искусственное завышение цен на лекарства выявили при анализе коррупционных рисков в двух Комитетах Министерства здравоохранения, сообщил на брифинге заместитель руководителя службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции Ганижан Асанулы, передает корреспондент zakon.kz.

Как вы знаете, пандемия обнажила множество проблем здравоохранения, в том числе, коррупционных. Это послужило основанием для начала цикла внешних анализов коррупционных рисков в сфере здравоохранения, – сказал Асанулы.

Он напомнил, что в прошлом году анализом были охвачены Фонд социального медицинского страхования и центральный аппарат Министерства здравоохранения. В этом году завершены сквозные внешние проверки в 2-х комитетах Министерства здравоохранения, а именно: Комитет медицинского и фармацевтического контроля, Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

Всего, по его словам, выявлено 138 коррупционных рисков, по которым разработаны 246 рекомендаций. Остановлюсь на некоторых из них.

Первое. "Несовершенство целевых показателей". Установлен высокий риск фальсификации результатов целевого индикатора – "удовлетворенность пациентов качеством медпомощи". "Ручное" достижение поставленных показателей не дает объективную картину по качеству системы здравоохранения. Второе. Искусственное завышение цен на лекарства. Цена формируется на недостоверной информации заявителя или его коммерческом предложении. В цену лекарств могут включаться маркетинговые расходы даже при их отсутствии. Действующие правила оптово-розничной реализации дозволяют дополнительно увеличивать стоимость на 30%, – объяснил глава службы превенции.

Далее, по данным Агентства, выявлена неправомерность результатов внешней экспертизы качества медицинских услуг. Так, например, в нарушение законодательства 147 проверок проведены без привлечения независимых экспертов, а сами экспертные заключения составлены неуполномоченными на это лицами.

Причиной нарушения стало наличие коллизии между Кодексом "О здоровье народа и системе здравоохранения" и подзаконным актом. Четвертое. Риски в контрольно-надзорных функциях санитарно-эпидемиологической службы.

Мониторинг и камеральный контроль не оцифрованы. Принимаемые меры в этом направлении формальные. Приобретенные планшеты и мобильные принтера (стоимость 600 млн тенге) для автоматизации адмпрактики не используются. Документы контроля формируются вручную, что создает условия для коррупции.

По вышеуказанным коррупционным рискам составлены рекомендации и направлены Министерству здравоохранения, – заключил Асанулы.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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