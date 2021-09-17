Бухгалтер районного архива ВКО перечисляла бюджетные деньги на свою карту

Она осуждена на 2 года лишения свободы.

В Восточно-Казахстанской области бухгалтер Бескарагайского районного архива осуждена за хищения бюджетных средств на сумму более 4 млн тенге, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

10 сентября приговором суда Бескарагайского района бухгалтер КГУ "Бескарагайский районный Архив" Аубакирова П.Т. осуждена на 2 года лишения свободы, — сообщил Бигайдаров.

По данным ведомства, бухгалтер была признана виновной по статье 189 часть 3 пункт 2 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

Она подозревалась в хищении бюджетных средств КГУ в сумме 4 601 194 тенге, путем перечисления на свой карточный счет.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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