Сотрудник отдела образования Талдыкоргана хотел отдать сироту за 400 тыс. тенге

Мужчина приговорен к штрафу.

Сотруднику отдела образования, который пытался за взятку отдать в семью сироту за 400 тыс. тенге, вынесли приговор в Талдыкоргане, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Приговором Талдыкорганского городского суда Алматинской области заведующий сектором по защите прав детей ГУ "Отдел образования города Талдыкорган" Туякбаев А.А. по статье 366 "Получение взятки" часть 2 УК приговорен к штрафу в размере 12 млн тенге, – сообщил Бигайдаров.

По его словам, тем же приговором Полномочнова К.Ю. по статье 368 "Посредничество во взяточничестве" часть 1 УК приговорена к штрафу в размере 4 млн тенге.

Туякбаев подозревался в получении через посредника Полномочновой взятки в сумме 400 тыс. тенге за передачу малолетней сироты на воспитание в семью, – уточнил следователь.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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