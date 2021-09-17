Мамин совершил рабочую поездку в Алматинскую область

Рабочая поездка Аскара Мамина совершена в: АПК, логистика, фармацевтика, туризм.

Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках поездки в Алматинскую область проинспектировал развитие АПК, транспортно-логистической, фармацевтической, туристической и других отраслей экономики региона, передает zakon.kz.

Кроме того премьер-министр дал старт реализации новых инвестиционных проектов.

В индустриальной зоне "Береке" Илийского района Глава Правительства дал старт строительству инфраструктуры экспортного плодовоягодного кластера ТОО "FRUIT ART", - сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Предприятие будет включать фруктохранилище объемом 15 тыс. тонн продукции с регулируемой газовой средой, завод сублимационной сушки фруктов и ягод мощностью переработки 200 тонн сырья в сутки, а также тепличный комплекс по круглогодичному выращиванию 1800 тонн клубники и 900 тонн салатов в год на площади 9 га. Общий объем инвестиций на первом этапе составит 34 млрд тенге, ввод в эксплуатацию запланирован в 2022 г.

Производство и переработка продукции будет осуществляться по инновационным технологиям стран ЕС и США. Будет создано 500 постоянных и 7500 сезонных рабочих мест. Реализация проекта позволит снизить зависимость страны от импорта по яблокам на 5%, по ягодам на 100%. Наряду поставками на внутренний рынок, продукция предприятия будет экспортироваться за рубеж, в том числе в страны Европейского Союза. В Капшагае Глава Правительства проинспектировал ход реализации проекта строительства рыбопромышленного комплекса ТОО "Оспанова Девелопмент" по выращиванию морской рыбы. Проектная мощность – до 10 тыс. тонн рыбы в год. Стоимость проекта — 67,3 млрд тенге, срок реализации первого этапа – 2022 г. Премьер-Министру доложили о планах развития сахарной отрасли в Алматинской области на период до 2025 года. За счет расширения орошаемых земель посевные площади сахарной свеклы будут увеличены в 3,3 раза до 53 тыс.га. Применение водосберегающих технологий обеспечит рост валового сбора урожая в 3,6 раза до 2 млн тонн, – говорится в сообщдении.

Главе Правительства был представлен проект строительства четырех городов-спутников Алматы – "G4 City" с общей численностью населения в 220 тыс. чел. На первом этапе ведется строительство "Gate City" на площади 2370 га с проектной численностью населения 60 тыс. человек, 1,4 млн кв.м жилья. В Панфиловском районе премьер-министр посетил пункт пропуска "Нұр Жолы" на казахстанско-китайской границе, ознакомился с развитием транспортной и логистической инфраструктуры СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота", деятельностью оператора Сухого порта, функционированием Бондового склада АО "Казпочта", а также перспективными инвестпроектами СЭЗ.

Кроме того, Мамин дал старт работе комбикормового завода "SSA Feed Mills" мощностью производства 60 тыс. тонн кормов в год. Стоимость проекта м 4,7 млрд тг. 55% продукции будет направляться на внутренний рынок, 45% – экспортироваться за рубеж. В с. Абай Карасайского района премьер-Министр ознакомился с проектом ТОО "НПП "Антиген" по производству иммунобиологических препаратов. На площадке предприятия также организована соответствующая международным стандартам линия по розливу до 1 млн доз вакцины "QazVaq" в месяц.

В ходе посещения государственных национальных природных парков "Көлсай көлдері" и "Алтын Эмель" премьер-министру доложили о мерах по развитию туризма в Алматинской области.

За 8 месяцев т.г. обеспечен рост по всем основным отраслям экономики Алматинской области, в том числе в промышленности на 13,8%, сельском хозяйстве – на 1,1%. Объем строительных работ увеличился на 16,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Введено в эксплуатацию 663,5 тыс. кв.м жилья. В регион привлечено 369,9 млрд тенге инвестиций (+2,3%). В поездке приняли участие аким Алматинской области Амандык Баталов, министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, экологии, геологии и природных ресурсов – Сериккали Брекешев, энергетики – Магзум Мирзагалиев, здравоохранения – Алексей Цой, председатели правлений АО "Самрук-Қазына" Алмасадам Саткалиев, АО "НУХ "Байтерек" Айдар Арифханов, первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, вице-министр культуры и спорта Габидулла Абдрахимов и другие, – указано в сообщении.

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