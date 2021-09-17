Гроза и заморозки ожидаются в Казахстане

Приложение zakon.kz
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Штормовые предупреждения объявлены в шести областях страны.
Синоптики предоставили прогноз погоды на 18 сентября, сообщает zakon.kz.
На северо-западе Карагандинской области ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки три градуса. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На юго-востоке Северо-Казахстанской области ночью ожидаются заморозки два градуса. Ветер западный, на востоке области порывы 15-20 м/с.
На западе Акмолинской области ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы три градуса. Утром и днем на северо-западе области ожидается ветер западный, юго-западный порывы 15-20 м/с. В Кокшетау утром и днем ожидается ветер западный, порывы 15 м/с.
В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На севере Западно-Казахстанской области ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки два градуса. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В горах Туркестанской области днем ожидается гроза. На севере области ветер северо-западный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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