Приложение zakon.kz
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Постановление вступает в силу со дня подписания.
Опубликовано новое постановление главного санврача Алматы, сообщает zakon.kz.
Работа объектов по "красной" зоне:Критерии ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq
В выходные дни для всех объектов Ashyq - до 00.00, для лидеров Ashyq - до 02:00, при условии наличия "зеленого статуса" (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей.
В будние дни для всех объектов Ashyq - до 00.00, для лидеров Ashyq - 02.00.
Рейды по проверке вакцинации будут проводиться согласно порядку, утвержденному протоколом MBK по недопущению возникновения распространения коронавирусной инфекции на территории РК от 7 декабря 2020 года (с изменениями от 7 сентября 2021 года).
Лидерам Ashyq предоставляются следующие льготы:
Запрещается проведение конференций, форумов, зрелищных, торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилей).
Будет организовано регулярное звуковое оповещение в салоне общественного транспорта, в том числе предупреждения водителем:
Постановление вступает в силу со дня подписания.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
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