Постановление вступает в силу со дня подписания.

Опубликовано новое постановление главного санврача Алматы, сообщает zakon.kz.

Работа объектов по "красной" зоне:

Критерии ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq

В выходные дни для всех объектов Ashyq - до 00.00, для лидеров Ashyq - до 02:00, при условии наличия "зеленого статуса" (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей.

В будние дни для всех объектов Ashyq - до 00.00, для лидеров Ashyq - 02.00.

Рейды по проверке вакцинации будут проводиться согласно порядку, утвержденному протоколом MBK по недопущению возникновения распространения коронавирусной инфекции на территории РК от 7 декабря 2020 года (с изменениями от 7 сентября 2021 года).

Лидерам Ashyq предоставляются следующие льготы:

в "красной" зоне работают по условиям "желтой" зоны;

при вакцинации первым компонентом не менее 90% работников (персонала), за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трех месяцев, увеличивается заполняемость объекта на 20%.

Запрещается проведение конференций, форумов, зрелищных, торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилей).

Будет организовано регулярное звуковое оповещение в салоне общественного транспорта, в том числе предупреждения водителем:

о запрете входа в общественный транспорт пассажирам без масок;

об обязательном и правильном ношении масок;

о наложения штрафа за несоблюдение масочного режима в размере 30 МРП;

о проводимых регулярных рейдах мониторинговых групп по соблюдению масочного режима пассажирами и административной ответственности.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

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