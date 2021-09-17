Попавшее на видео убийство: экибастузскому пенсионеру вынесли приговор

Подсудимый вину признал частично, пояснив, что умысла на убийство не имел.

65-летнему пенсионеру вменяли статью 287 – незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также статью 99 – убийство, передает zakon.kz.

В пресс-службе Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области рассказали, что пенсионер признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных части 1 статьи 99, а также части 3 статьи 287 УК РК. Прокурор по обеим статьям окончательно просил назначить 14 лет лишения свободы, - пишет Pavlodarnews.kz.

Потерпевшие – сын, дочь и супруга просили максимальную меру наказания, 15 лет, и взыскать моральный вред в размере пяти миллионов тенге каждому.

Подсудимый вину признал частично, пояснив, что умысла на убийство не имел.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, – сообщили в пресс-службе СМУС.

Гражданский иск потерпевших о возмещении удовлетворен частично, взыскана общая сумма 7 млн тенге.

Приговор в законную силу не вступил.

23 февраля в 08:00 пенсионер во дворе дома по улице Сатпаева в Экибастузе выстрелил в мужчину, который от полученного ранения скончался на месте происшествия. Видео убийство попало в социальные сети.

Позже стало известно, что осужденный убил оппонента из-за неприязненных отношений двумя выстрелами из обреза – в спину и голову.

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