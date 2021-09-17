Сильный пожар в Алматы - комментарий ДЧС

Продолжается разбор конструкций.

В ДЧС Алматы подробно рассказали о сильном пожаре в доме по проспекту Назарбаева, сообщает zakon.kz.

По словам официального представителя ДЧС города, 17 сентября в 15.09 пожарные расчеты были направлены по повышенному рангу вызова по адресу Назарбаева,124.

По системам видеонаблюдения служба "101" сразу зафиксировала задымление. Также стали поступать звонки от жителей и очевидцев о том, что открытым пламенем горит кровля четырехэтажного дома. Более 90 человек личного состава, 28 единиц техники были направлены на место пожара. Прибывшие на место подразделения сразу же сообщили, что заставленная частная техника создает препятствия. Они скорректировали пути для подъезда остальных пожарных, - рассказала Гульдана Нурымбетова.

Она уточнила, что было создано четыре боевых участка, и по всему периметру кровли была организована подача 14 универсальных пожарных стволов.

По улице Назарбаева были развернуты две пожарные лестницы. Также была размещена 32-метровая пожарная лестница. Въезд со стороны Тулебаева был организован сразу. Но там были препятствия: забор, частная техника. Из-за этого были проложены магистральные линии пожарных автоцистерн. Была обеспечена бесперебойная подача воды, - продолжила представитель ДЧС.

Стоит отметить, что пожарные возвращались с другого вызова. Поэтому первые подразделения прибыли за три минуты, которые и скорректировали все силы и средства, - заявила Нурымбетова.

Информации о жертвах и пострадавших в настоящее время не поступало.

Сейчас идет пролив и разбор конструкций. Все расчищают, чтобы дотушить отдельные очаги. Работы продолжаются. В 16.40 была достигнута локализация возгорания. Полная ликвидация достигнута в 17.07, - отметила Нурымбетова.

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Стоит отметить, что по документам это жилой дом 1934 года постройки, который сдавали в аренду.

На первых этажах размещались офисные и торговые объекты. 2 и 3 этажи - жилые. Примерная площадь возгорания составила 1500 кв. м, - заключили в ДЧС.

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