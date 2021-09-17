Страны ШОС выступили за становление свободного от войны Афганистана

Подписана совместная декларация.

Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества приняли декларацию 20-летия ШОС по итогам саммита лидеров в Душанбе, передает zakon.kz.

Государства-члены считают, что одним из важнейших факторов сохранения и укрепления безопасности и стабильности на пространстве ШОС является скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане. Они выступают за становление Афганистана в качестве независимого, нейтрального, единого, демократического и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков.

Государства-члены считают исключительно важным создание в Афганистане инклюзивного правительства с участием представителей всех этнических, религиозных и политических групп афганского общества.

Государства-члены ШОС, подчеркивая значимость оказанных региональными и соседними с Афганистаном странами многолетнее гостеприимство и эффективную помощь афганским беженцам, считают важными активные усилия международного сообщества по содействию их достойному, безопасному и устойчивому возвращению на родину.

Один из пунктов декларации касается борьбы с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом.

Государства-члены решительно осуждают терроризм во всех его формах и проявлениях. Они подчеркивают ключевую роль государств-членов и их компетентных органов в вопросах противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму.

Государства-члены подтверждают необходимость активизации общих усилий по предупреждению терроризма и его финансирования, в том числе в контексте реализации имеющихся мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также пресечению распространения питающей его террористической, сепаратистской и экстремистской идеологии. Считаем важным участие государств-членов ШОС в Кодексе поведения для достижения мира, свободного от терроризма, - говорится в декларации.

Первоочередное внимание будет уделено реализации Программы сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы.

Государства-члены убеждены, что важным направлением глобальной антитеррористической борьбы должно стать лишение терроризма социальной опоры, в том числе ликвидация нищеты, безработицы, неграмотности. Они будут наращивать собственные усилия по недопущению на своих территориях подготовки и финансирования актов терроризма и отказывать террористам в убежище, углублять взаимодействие по выявлению, предупреждению, пресечению деятельности организаций и лиц, причастных к терроризму, сепаратизму и экстремизму.

Государства-члены будут наращивать усилия по противодействию распространению экстремистских и сепаратистских идей, прежде всего среди молодежи, и вести работу по профилактике религиозной нетерпимости, агрессивного национализма, этнической и расовой дискриминации, ксенофобии, идей фашизма и шовинизма. Будет продолжено последовательное выполнение Программы действий по реализации положений Совместного обращения глав государств-членов ШОС к молодежи, - отмечается в документе.

В целях противодействия угрозе химического и биологического терроризма государства-члены подчеркивают необходимость запуска на Конференции по разоружению многосторонних переговоров по международной конвенции о пресечении актов химического и биологического терроризма.

Международная информационная безопасность

Государства-члены подчеркивают, что современные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) создают новые преимущества и возможности для развития всего человечества. Они выступают против дискриминационных мер под любыми предлогами, которые препятствуют развитию цифровой экономики и коммуникационных технологий.

Государства-члены с серьезной озабоченностью отмечают растущие угрозы безопасности в информационной сфере, включая использование информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, выходящие на глобальный и транснациональный уровень и дестабилизирующие международный мир и безопасность. Борьба с ними требует объединения усилий и широкого международного сотрудничества.

Государства-члены выступают категорически против милитаризации ИКТ-сферы, считая необходимым обеспечение использования современных технологий в мирных целях, создание безопасного, справедливого и открытого информационного пространства, построенного на принципах уважения государственного суверенитета и невмешательства во внутренние дела других стран.

Государства-члены ШОС продолжат выстраивать практическое взаимодействие и консолидировать усилия в сфере обеспечения международной информационной безопасности на основе соответствующего Плана взаимодействия на 2022–2023 гг. и других принятых в Организации документов.

Государства-члены вновь подчеркивают ключевую роль ООН в сфере противодействия угрозам в информационном пространстве. Они поддерживают выработку универсальных правил, принципов и норм ответственного поведения государств в этой области, в том числе приветствуют запуск разработки под эгидой ООН всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях. Государства-члены продолжат сотрудничать в рамках профильных переговорных механизмов в ООН и на других международных площадках.

Государства-члены выступают за налаживание взаимодействия профильных органов государств-членов в сфере развития цифровой грамотности в целях преодоления цифрового разрыва.

Они выступают за равные для всех стран права на регулирование сети Интернет и суверенное право государств на управление ею в своем национальном сегменте.

Экономическое сотрудничество

Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Исламская Республика Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан, подтверждая поддержку инициативы Китая «Один пояс, один путь» (ОПОП), отмечают текущую работу по совместному осуществлению этого проекта, в том числе усилия по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и ОПОП.

Они выступают за широкое международное сотрудничество в решении проблем ресурсного обеспечения потребностей человечества без ущерба для окружающей среды и здоровья населения, в достижении устойчивого и качественного экономического роста на основе предоставления всем государствам равного и справедливого доступа к преимуществам экономической глобализации.

Пандемия новой коронавирусной инфекции

Государства-члены считают, что пандемия новой коронавирусной инфекции привела к глобальным социально-экономическим вызовам, нанесла значительный ущерб национальным экономикам, внесла существенные коррективы в динамику роста мировой экономики, стала фактором резкого роста безработицы, препятствием для развития торговли. Последствия кризиса по-прежнему полностью не преодолены, сохраняются многочисленные вызовы, оказывающие негативное влияние на мировую экономику.

В этом контексте они подчеркивают, что в центре внимания ШОС должны оставаться вопросы усиления координации совместной деятельности, связанной с выходом из кризиса и снижением его негативных последствий, а также реализация совместных планов по стабилизации положения дел в критически важных отраслях промышленного производства, сельском хозяйстве, в сфере услуг в интересах обеспечения устойчивого и сбалансированного роста национальных экономик.

Здравоохранение и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия

Государства-члены считают важным продолжать взаимодействие в сфере профилактики инфекционных заболеваний, мониторинга эпидемий, создания благоприятной среды для профилактики хронических заболеваний неинфекционного характера, охраны здоровья матери и ребенка. Отмечая необходимость внедрения новых дистанционных технологий, они выступают за налаживание сотрудничества органов здравоохранения государств-членов ШОС в области телемедицины.

Государства-члены отмечают, что сотрудничество по вопросам борьбы с инфекциями внесло существенный вклад в готовность региона к эффективному реагированию на крупномасштабные вспышки инфекционных заболеваний, в том числе пандемии COVID-19.

Государства-члены, выступая против стигматизации в связи с новой коронавирусной инфекцией, подчеркивают необходимость дальнейшего укрепления международного сотрудничества в борьбе с ее распространением, а также в преодолении глобальных политических и социально-экономических последствий пандемии.

Также в документе говорится о сотрудничестве в сфере туризма, спорта, СМИ, об усилении роли женщин в политике и экономике, о работе с молодежью и так далее.

Полный текст декларации опубликован на сайте Кремля.

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