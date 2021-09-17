Менее 1% казахстанских школьников заболели COVID-19 с начала учебного года

Классы, отправившиеся на карантин в начале месяца, уже возвращаются к учебе.

0,07% учащихся от общего числа казахстанских школьников заболели коронавирусом за первые две недели обучения, передает zakon.kz.

1 сентября в школах началось обучение в традиционном формате. Для защиты здоровья детей в организациях образования приняты необходимые санитарные меры. Расписание уроков, перемен, посещений буфета составлено так, чтобы избежать скопления в коридорах. Кроме того, ограничено передвижение детей из одного кабинета в другой, то есть учебный процесс организован по принципу "один класс - один кабинет". Увеличено количество смен. В случаях, если кто-то в классе заболел, весь класс отправляется на карантин. За эти две недели заболели коронавирусом 0,07% учащихся от общего числа казахстанских школьников. При этом классы, отправившиеся на карантин в начале месяца, возвращаются к учебе уже с этой недели, - отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова.

Уточняется, что благодаря вакцинации уменьшилось и количество заражения коронавирусом среди педагогов. С начала нового учебного года заболели 0,09% учителей от их общего количества в стране.

Как сообщается, перед началом нового учебного года в связи с эпидситуацией в Алматы родителям предоставили возможность выбрать формат обучения.

Тогда онлайн-формат выбрала очень маленькая часть - лишь 5,6% учащихся от общего числа алматинских школьников. И на сегодня более двух тысяч из них вернулись с онлайн-формата к традиционному офлайн-обучению. Наблюдая улучшение эпидситуации, родители продолжают отказываться от дистанционного обучения и отправляют детей в школы, - рассказали в МОН.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!