Бил ногами, таскал за волосы: мужчина напал на пожилую вахтершу в Алматы

У 62-летней женщины сотрясение мозга, переломы руки и носа, синяки и гематомы практически по всему телу.

Куляш Омарова дежурила на вахте студенческого общежития, когда в здание зашел неизвестный и набросился на нее с кулаками, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Он сначала ударил меня по лицу. У меня лицо все прямо опухло, как два лица стало. Потом он меня схватил за волосы, бросил на землю и стал избивать - сначала руками, потом ногами. Я не могла понять, что вообще происходит. И если бы не мимо проходящие люди, не знаю, что от меня осталось бы там, - рассказала пострадавшая.

Инцидент попал в объектив камеры наблюдения. На кадрах видно, как мужчина сначала пинает будку, затем врывается внутрь и жестоко избивает вахтера. Происходящее увидели жильцы общежития. Они оттащили хулигана и вызвали полицию.

Я не знаю, почему он на меня напал. Я просто ему сказала, что нельзя входить в общежитие, потому что сейчас карантин. И он, видать, взбесился от того, что я ему не разрешила зайти. И вот он решил на мне выместить свое зло, - рассказала Омарова.

Сын пострадавшей возмущен, что прибывшие на место полицейские вместо того, чтобы вызвать скорую, повезли его мать в участок для дачи показаний. Кроме того, говорит, изначально завели административное дело. Но уже на следующий день его почему-то закрыли. И только после скандала начали уголовное расследование.

Мы зашли к следователю, и он сказал, что он ошибся, что это было не административное, а уголовное дело, так как у пострадавшей есть вред средней степени тяжести. И следователь тогда уже сказал: "Заведите уголовное дело". Только после этого нам дали квиток, с нее взяли показания. И вот мы до сих пор ждем, что будет дальше, - отметил сын пострадавшей Берик Омаров.

Полицейские установили личность подозреваемого. Это 30-летний мужчина. Теперь ждут результатов экспертизы.

Данный факт в настоящее время расследуется Управлением полиции Алмалинского района по территориальности. Зарегистрирован он в Едином реестре досудебного расследования по статье 107 УК РК. Подозреваемый, 1991 года рождения, установлен. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных потерпевшей. По ее результатам по уголовному делу будет принято процессуальное решение, - прокомментировал официальный представитель ДП Алматы Евгений Лысенко.

У 62-летней женщины сотрясение мозга, переломы руки и носа, синяки и гематомы практически по всему телу. Омарова получает лечение и пока просто физически не может работать. Пострадавшая требует привлечь хулигана к ответственности. В противном случае намерена обращаться в прокуратуру.

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