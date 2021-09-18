Состояние легенды футбола Пеле ухудшилось

У 80-летнего короля футбола обнаружены проблемы в области гортани.

Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле снова переведен в отделение полуинтенсивной терапии в связи с ухудшением состояния здоровья, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По его информации, у 80-летнего короля футбола обнаружены проблемы в области гортани. Отмечается, что осложнения носят легкий характер, но экс-форварду потребуется особый уход.

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30 августа Пеле был госпитализирован в частную сан-паульскую клинику "Альберт Эйнштейн". Тогда 80-летний экс-форвард сообщил, что обращение в клинику вызвано необходимостью прохождения планового обследования, которое откладывалось из-за пандемии коронавирусной инфекции. 6 сентября бразилец перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 14 сентября Пеле перевели в обычную палату.

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