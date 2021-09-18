Чем опасны для собак осенние листья

Собака может подхватить инфекцию, глисты.

Собаки очень любят играть с осенними листьями, но они могут таить под собой опасность, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Владельцам нужно быть особенно внимательными, во время игры собака может пораниться. Нам приятно смотреть на разноцветные листья, но мы не видим того, что находится под ними, а там могут быть острые предметы, — заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, под листвой могут лежать осколки стекла, проволока, поэтому стоит внимательно осматривать места выгула и следить за питомцем.

Голубев напомнил — если собака пытается вытащить что-то из кучи листвы, то предмет нужно отобрать. Через съестное или попавшее в пасть из интереса собака может подхватить инфекцию, глисты. Она также рискует проглотить что-то ядовитое, подброшенное "догхантерами".

Еще одна опасность — блохи и клещи. С наступлением холодов они впадают в спячку, но в листве им теплее — они "оживают" и вновь становятся опасными для домашних питомцев. В связи с этим Голубев советует регулярно обрабатывать собаку от паразитов и тщательно осматривать ее после прогулки.

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