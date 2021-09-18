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Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в регионах Казахстана

Фото: zakon.kz. 18 сентября 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрирован 2901 новый случай з заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 17 сентября 2021 года. Незначительный спад по заражению COVID-19 зафиксирован в стране по сравнению с предыдущим днем. К примеру, в Алматы заразившихся меньше на 83 человека. Меньше всего заболевших коронавирусом за сутки в Мангистауской области - всего 33 человека, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 2901 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 304,
  • в городе Алматы - 568,
  • в городе Шымкент - 96,
  • в Акмолинской области - 165,
  • в Актюбинской области - 210,
  • в Алматинской области - 264,
  • в Атырауской области - 98,
  • в ВКО - 122,
  • в Жамбылской области - 68,
  • в ЗКО - 97,
  • в Карагандинской области - 388,
  • в Костанайской области - 131,
  • в Кызылординской области - 48,
  • в Мангистауской области - 33,
  • в Павлодарской области - 202,
  • в СКО - 67,
  • в Туркестанской области - 40.

Всего в стране подтверждено 857 643 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 4672 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 225,
  • в городе Алматы - 921,
  • в городе Шымкент - 53,
  • в Акмолинской области - 231,
  • в Актюбинской области - 580,
  • в Алматинской области - 516,
  • в Атырауской области - 416,
  • в ВКО - 102,
  • в Жамбылской области - 185,
  • в ЗКО - 132,
  • в Карагандинской области - 342,
  • в Костанайской области - 181,
  • в Кызылординской области - 93,
  • в Мангистауской области - 208,
  • в Павлодарской области - 339,
  • в СКО - 34,
  • в Туркестанской области - 114.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 784 541 человек.

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