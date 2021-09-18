Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в регионах Казахстана

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За прошедшие сутки зарегистрирован 2901 новый случай з заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 17 сентября 2021 года. Незначительный спад по заражению COVID-19 зафиксирован в стране по сравнению с предыдущим днем. К примеру, в Алматы заразившихся меньше на 83 человека. Меньше всего заболевших коронавирусом за сутки в Мангистауской области - всего 33 человека, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрирован 2901 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 857 643 случая.Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 4672 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровел 784 541 человек.
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