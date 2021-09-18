"Зеленая" зона пополнилась еще одним регионом в Казахстане

В "красной" зоне находятся 8 регионов.

Еще один регион перешел в "зеленую" зону по коронавирусу в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах опубликовал Минздрав.

На 18 сентября ситуация выглядит следующим образом: - в "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская области; - в "желтой" зоне: Шымкент, Восточно-Казахстанская, Кызылординская, Алматинская, Мангистауская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области; - в "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская области.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки, 17 сентября, зарегистрирован 2901 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

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