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Пропавшую в Алматы 14-летнюю школьницу нашли в другом городе

Фото: facebook.com/rustam.ab... 18 сентября 2021, 09:33

Жива, здорова, передана родителям.

Пропавшая школьница из Алматы найдена в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

Радостной новостью поделились волонтеры.

18 сентября. Уже 02.23 на часах. Лидеры снимаются с поиска и выезжают в Алматы. Девочка найдена сотрудниками полиции Енбекшиказахского района в Есике. Жива, здорова, передана родителям. Благодарим всех, кто участвовал в поисках, распространял информацию, - говорится на странице в Instagram.

В полиции отметили, что вечером 16 сентября с заявлением о пропаже обратилась мама девочки. По словам мамы, ребенок вышел из школы и не вернулся.

Благодаря оперативным действиям полицейских, 18 сентября в час ночи девочку удалось найти на территории города Есик (Алматинская область) в целости и сохранности. В настоящее время ребенок передан маме. Будьте бдительны и внимательны к своим детям! - написал на странице в Facebook Рустам Абдрахманов, замначальника полиции Алматы.

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