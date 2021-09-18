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Две станции метро могут переименовать в Алматы

Фото: zakon.kz/Павел Михеев 18 сентября 2021, 10:27

С таким предложением выступил Бакытжан Сагинтаев.

В Алматы предлагают переименовать две строящиеся станции метро, сообщает zakon.kz.

В канун Дня города внес в маслихат предложение о решении вопросов, которые обсуждаются в обществе. Это переименование двух строящихся станций Алматинского метрополитена. Станцию "Достык" предлагается назвать именем Бауыржана Момышулы. Будущую станцию с рабочим названием "Автовокзал "Западный" предлагается назвать "Карасай", - написал аким города на странице в Facebook.

Станция "Достык" строится на пересечении пр. Абая и ул. Момышулы. Ее технический запуск намечен на конец 2021 года.

Станция "Автовокзал "Западный" будет построена на границе с Карасайским районом Алматинской области.

В августе в акимате города сообщали о том, что готовность двух строящихся станций составляет 80%. Тогда Сагинтаев поручил ужесточить контроль за соблюдением сроков строительства подземки и обратил внимание на необходимость мобилизации дополнительной рабочей силы.

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